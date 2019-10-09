В Брянске пьяный хулиган разбил стекла в дверях лицея №9

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-09T15:25:47+03:00

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В Володарском районе Брянска пьяный хулиган разбил стекла в лицее №9 на улице Королева. Тревожная кнопка сработала в здании, сигнал поступил дежурным вневедомственной охраны.

- Росгвардейцы прибыли на место и задержали 31-летнего мужчину, - говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. – Он разбил остекление на входной двери в лицее, вел себя неадекватно и нецензурно выражался в адрес работников лицея.

Задержанного передали полицейским. По факту происшествия проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU