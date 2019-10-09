2019-10-09T12:20:30+03:00
Общество

Жителей Брянска запутала новая разметка у БГУ

Поворачивая налево с улицы Взлетной, почти все попадают на встречную полосу
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

Жителей Брянска запутала новая разметка у Брянского государственного университета на улице Бежицкой. При повороте налево в сторону Бежицы с улицы Взлетной, почти все автомобилисты оказываются на встречной полосе. Такое видео появилось в соцсетях.

На улице Бежицкой идет капитальный ремонт. Пока дорогу не сдали. Перед светофором в сторону Кургана Бессмертия две полосы – одна для поворота направо. В обратную сторону только одна полоса. Судя по плану работ, после перекрестка со Взлетной Бежицкая должна быть четырехполосной. Кроме того, здесь предусмотрен карман для общественного транспорта на остановке.

Напомним, горожане жаловались на огромные пробки в часы пик перед этим перекрестком из-за ремонта.

Новая разметка на улице Бежицкой в Брянске запутала автомобилистов.Видео: "Типичный Брянск".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянским следователями с начала года сообщили о 249 преступлениях против детей и подростков
В Брянске простились с погибшими в ДТП на Речной матерью и ее двумя детьми
В Брянске из-за аварии у Городищенской горки образовалась пробка
В Брянске пьяный хулиган разбил стекла в дверях лицея №9
В Брянске скрытые патрули будут ловить выехавших на встречную полосу водителей
В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать подземный переход на Полтиннике
Тротуары на проспекте Московском в Брянске достроят в ноябре
За три дня брянские полицейские задержали четырех автоугонщиков
Житель Клинцовского района напал на пожилого постояльца дома-интерната
В Брянске задержали сотрудника МУПа за продажу мест на кладбище
В Выгоничском районе в ДТП с фурой пострадали три человека
За сутки на проспекте Московском в Брянске водители нарушили правила больше 2 тысяч раз
ТМХ оправил четвертый грузовой тепловоз на Тугнуйский разрез
В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе
Жители Клинцов пожаловались на полуразрушенное здание ЗАГСа