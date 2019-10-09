Жителей Брянска запутала новая разметка у БГУ

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-09T12:20:30+03:00

Поворачивая налево с улицы Взлетной, почти все попадают на встречную полосу

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Жителей Брянска запутала новая разметка у Брянского государственного университета на улице Бежицкой. При повороте налево в сторону Бежицы с улицы Взлетной, почти все автомобилисты оказываются на встречной полосе. Такое видео появилось в соцсетях.

На улице Бежицкой идет капитальный ремонт. Пока дорогу не сдали. Перед светофором в сторону Кургана Бессмертия две полосы – одна для поворота направо. В обратную сторону только одна полоса. Судя по плану работ, после перекрестка со Взлетной Бежицкая должна быть четырехполосной. Кроме того, здесь предусмотрен карман для общественного транспорта на остановке.

Напомним, горожане жаловались на огромные пробки в часы пик перед этим перекрестком из-за ремонта.

Новая разметка на улице Бежицкой в Брянске запутала автомобилистов.Видео: "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU