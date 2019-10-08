Жители Клинцов пожаловались на полуразрушенное здание ЗАГСа
Жители Клинцов потребовали отремонтировать здание ЗАГСа. Фотографии обшарпанных залов и коридоров опубликовали в сети. Ремонта в здании не было несколько лет, сообщает "Клинцы.ИНФО". Красивых фотографий молодожены сделать на церемонии бракосочетания не смогут.
Здание ЗАГСа находится в областной собственности и городу не принадлежит, пишут журналисты.
На снимках видны ржавые трубы, торчащая на потолке проводка, облупившаяся на стенах краска. Не лучше выглядит здание и снаружи. От стен отваливается штукатурка. Беседка перед зданием ЗАГСа тоже требует ремонта.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU