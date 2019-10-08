2019-10-08T17:53:21+03:00
Общество

Жители Клинцов пожаловались на полуразрушенное здание ЗАГСа

Несколько лет там не было косметического ремонта
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Клинцы.ИНФО".Фото: "Клинцы.ИНФО".
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Жители Клинцов потребовали отремонтировать здание ЗАГСа. Фотографии обшарпанных залов и коридоров опубликовали в сети. Ремонта в здании не было несколько лет, сообщает "Клинцы.ИНФО". Красивых фотографий молодожены сделать на церемонии бракосочетания не смогут.

Здание ЗАГСа находится в областной собственности и городу не принадлежит, пишут журналисты.

На снимках видны ржавые трубы, торчащая на потолке проводка, облупившаяся на стенах краска. Не лучше выглядит здание и снаружи. От стен отваливается штукатурка. Беседка перед зданием ЗАГСа тоже требует ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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