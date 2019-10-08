2019-10-08T16:32:10+03:00
Общество

Доходы брянских бань выросли в два раза после установки видеокамер

Снизилась дебиторская задолженность предприятия
Марина АНТОНОВА
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Доходы брянских бань выросли почти в два раза после того, как кассы подключили в интернету и установили аудио и видеонаблюдение. Во втором и третьем квартале у предприятия наметилась положительная динамика. Дебиторская задолженность снизилась с 1 миллиона 149 тысяч рублей в начале года до 892 тысяч рублей по итогам девяти месяцев.

У брянских бань нет долгов за отопление и горячее водоснабжение, сообщают в пресс-службе горсовета. А в прошлом году долг предприятия составлял 1 миллион 325 тысяч рублей. За электроэнергию и газ бани тоже платят вовремя. До конца 2019 года руководство планирует погасить долги по налогам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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