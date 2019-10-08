2019-10-08T16:18:17+03:00
Общество

В этом году мэрия Брянска через суд пыталась лишить лицензии четырех перевозчиков

Трех из них лишили лицензии
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В этом году Брянская городская администрация пыталась через суд лишить лицензии четырех перевозчиков. Не все требования чиновников удовлетворили.

С индивидуальным предпринимателем Саможеновым на маршруте №36 «Микрорайон «Автозаводец» - Телецентр» заключили мировое соглашение. Предпринимателя Киселева лишили лицензии на маршруте №29, но оставили в силе разрешение на маршрут №28. ИП Максименков прекратил работу на маршрутном такси №38.

И самая ожесточенная борьба развернулась на маршрутах №76 и №99, на которых работал Дмитрий Махотин. 1 октября Арбитражный суд Брянской области удовлетворил иск мэрии и прекратил действие свидетельств предпринимателя.

- Еще в феврале 2018 года горадминистрация пыталась в досудебном порядке урегулировать возникшую ситуацию с Дмитрием Махотиным, - говорят в пресс-службе мэрии Брянска. – Но индивидуальный предприниматель и после претензионного письма продолжал нарушать требования законодательства Российской Федерации. К тому же, предприниматель сознательно затягивал судебный процесс: не раз не являлся в суд в назначенное время без уважительных причин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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