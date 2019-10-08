В Брянске 10 октября отключат воду на четырех улицах в Советском районе
Воды не будет в жилых домах на Романа Брянского, Брянского Фронта, Авиационной и Счастливой
Работы пройдут с 9.30 до 16.00.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске в четверг, 10 октября, отключат воду на четырех улицах в Советском районе. Это связано с плановыми работами на водонапорной станции на улице Романа Брянского, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Воды не будет в жилых домах на улицах Романа Брянского, Брянского Фронта, Авиационной и Счастливой.
Работы будут проходить с половины десятого утра до четырех часов вечера.
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ИСТОЧНИК KP.RU