В Брянске 10 октября отключат воду на четырех улицах в Советском районе

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-08T16:00:39+03:00

Воды не будет в жилых домах на Романа Брянского, Брянского Фронта, Авиационной и Счастливой

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В Брянске в четверг, 10 октября, отключат воду на четырех улицах в Советском районе. Это связано с плановыми работами на водонапорной станции на улице Романа Брянского, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Воды не будет в жилых домах на улицах Романа Брянского, Брянского Фронта, Авиационной и Счастливой.

Работы будут проходить с половины десятого утра до четырех часов вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU