В Брянске до конца года заменят больше 200 старых троллейбусных опор
В Брянске в этом году установят 206 новых троллейбусных опор в рамках капитального ремонта дорог. На улице Авиационной устанавливают 66 новых опор. Кстати, 10 столбов на этой улице находилось в неудовлетворительном состоянии. А одна из них упала на проезжающий мимо автомобиль.
22 новых опоры установили на Первомайском мосту, 33 – на улице Калинина. До конца года 43 новых столба появится на улице Красноармейской и 42 опоры контактной сети – на улице Литейной.
Кроме того, шесть аварийных опор заменило троллейбусное управление на улицах Фокина, Красноармейской, проспекте Московском. В следующем году планово заменят еще 10 опор, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU