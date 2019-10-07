В Брянске требуют аннулировать брак жительницы Севского района и гражданина Таджикистана

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-07T12:14:00+03:00

Молодому человеку нужно было российское гражданство

Изменить размер текста: A A

В Брянске потребовали признать недействительным брак 20-летней жительницы Севского района и 23-летнего гражданина Таджикистана. Выяснилось, что молодые люди не собирались жить вместе. А молодому человеку понадобилось российское гражданство.

- В Управление по вопросам миграции УМВД России по Брянской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты обратился гражданин Таджикистана, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Прокуратура организовала надзорную проверку и выяснила, что брак был фиктивным.

Прокурор обратился в суд, чтобы союз признали недействительным. И потребовал аннулировать соответствующую актовую запись.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU