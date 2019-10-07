СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-07T11:51:52+03:00

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21-летнего жителя Гордеевского района будут судить за убийство односельчанина. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его материалы передадут в суд.

По версии следствия, 6 января обвиняемый был у себя дома в селе Творишино. Он выпивал вместе с приятелями. В то же время к нему в гости пришел 27-летний житель села, с которым они не ладили. Молодые люди поссорились.

- Хозяин жилища нанес потерпевшему не меньше 10 ударов ножом в грудь, спину, живот и по другим частям тела, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – От полученных ран мужчина умер на месте преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU