СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-07T11:45:28+03:00

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В этом году в Брянской области отремонтируют больше 180 крыш в школах и детских садах. Изначально выделили 281 миллион рублей на ремонт 153 крыш. Из этих денег удалось сэкономить 30 миллионов рублей и отремонтировать еще 15 кровель: девять - в школах, пять – в детских садах и одна – в учреждении дополнительного образования.

Сэкономленные еще восемь миллионов рублей пойдут на ремонт крыш в семи школах и шести детских садах, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Кроме того, Клинцы получили 19 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы отремонтировать 12 крыш образовательных организаций. А Брасовскому району выделили 2,3 миллиона рублей. Работы здесь еще предстоит выполнить.

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ИСТОЧНИК KP.RU