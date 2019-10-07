В Брянске через суд потребовали убрать незаконную свалку в Большом Полпине
В Брянске через суд потребовали убрать незаконную свалку в поселке Большое Полпино. Во время проверки выяснилось, что на площади 50 тысяч квадратных метров расположено около 70 навалов с отходами. Это материалы деревообработки, строительных отходы и автомобильные покрышки.
- Прокурор внес представление главе администрации Брянска, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. – Но свалку так и не убрали. Поэтому пришлось обращаться в суд.
Суд требование прокурора удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU