В Брянске из-за провала образовалась пробка на улице Горького
Асфальт провалился на улице Трудовой
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В Брянске из-за провала асфальта перекрыли улицу Трудовую. В центре города образовались огромные пробки: на проспекте Ленина и улице Фокина. Пользователи пишут в соцсетях, что проехать с улицы Горького до Советской можно только через проспект Ленина.
Горожане сообщают, что асфальт на улице Трудовой провалился еще утром. Официальной информации пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU