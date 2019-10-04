В Брянске из-за провала образовалась пробка на улице Горького

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-04T16:35:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске из-за провала асфальта перекрыли улицу Трудовую. В центре города образовались огромные пробки: на проспекте Ленина и улице Фокина. Пользователи пишут в соцсетях, что проехать с улицы Горького до Советской можно только через проспект Ленина.

Горожане сообщают, что асфальт на улице Трудовой провалился еще утром. Официальной информации пока не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU