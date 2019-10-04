У жительницы Брянска украли мобильный телефон, пока она спала

СЕГОДНЯ 19:58 2019-10-04T19:58:02+03:00

Вор забрался в квартиру на первом этаже через разбитую форточку

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У 42-летней жительницы Брянска украли мобильный телефон, пока она спала. Потерпевшая обратилась в полицию. Она рассказала, что прилегла днем вздремнуть. А когда проснулась, не нашла свой мобильный телефон, который недавно купила за 14 тысяч рублей.

- В квартиру на первом этаже злоумышленник мог проникнуть через разбитое окно на кухне, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Эту версию подтвердил эксперт-криминалист, после того, как нашел отпечатки пальцев на оконной раме.

Полицейские задержали 33-летнего подозреваемого. Он оказался хорошим знакомым мужчины, который жил в квартире потерпевшей.

Задержанный признался, что телефон сдал в ломбард. Похищенный гаджет изъяли. Его вернут владелице после завершения необходимых следственных действий.

А подозреваемому в краже мужчине грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU