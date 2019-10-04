В Брянске в школе №36 открыли детскую спортивную площадку

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-04T14:19:59+03:00

На нее потратили около трех миллионов рублей

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В Брянске в школе №36 в Фокинском районе открыли новую спортивную площадку. Корт оборудован травмобезопасным покрытием, инвентарем для баскетбола, футбола и волейбола. На нем установили трибуны и крытые скамейки для переодевания, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Похожую спортплощадку месяц назад открыли и в Советском районе – на территории шестой гимназии. На два объекта потратили шесть миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU