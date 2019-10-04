В Брянске в школе №36 открыли детскую спортивную площадку
На нее потратили около трех миллионов рублей
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:
В Брянске в школе №36 в Фокинском районе открыли новую спортивную площадку. Корт оборудован травмобезопасным покрытием, инвентарем для баскетбола, футбола и волейбола. На нем установили трибуны и крытые скамейки для переодевания, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Похожую спортплощадку месяц назад открыли и в Советском районе – на территории шестой гимназии. На два объекта потратили шесть миллионов рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU