2019-10-04T14:19:59+03:00
Общество

В Брянске в школе №36 открыли детскую спортивную площадку

На нее потратили около трех миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске в школе №36 в Фокинском районе открыли новую спортивную площадку. Корт оборудован травмобезопасным покрытием, инвентарем для баскетбола, футбола и волейбола. На нем установили трибуны и крытые скамейки для переодевания, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Похожую спортплощадку месяц назад открыли и в Советском районе – на территории шестой гимназии. На два объекта потратили шесть миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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