В субботу в Брянске объединят маршруты троллейбусов №1 и №4

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-04T14:20:40+03:00

Это связано с установкой троллейбусных опор на Красноармейской

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В субботу, 5 октября, в Брянске объединят маршруты троллейбусов №1 и №4. Это связано с установкой троллейбусных опор на улице Красноармейской, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

«Единица» и «четверка» с двух часов дня до шести вечера будут ходить по единому маршруту «Бульвар Щорса - Набережная - кинотеатр «Родина» - площадь Ленина - Курган Бессмертия - юрфак БГУ». Всего на маршруте задействуют 10 троллейбусов. Они будут ездить с интервалом движения 15 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU