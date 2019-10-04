СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-04T14:58:21+03:00

Купить билет можно и на конец декабря. Фото: Марина АНТОНОВА

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Из Брянска открыли продажи авиабилетов в Минеральные Воды. Первый рейс отправится 12 октября, сообщают на сайте авиакомпании. Продажи открыты до конца декабря.

Кстати, для пассажиров доступны только билеты без багажа. Его стоимость начинается от трех тысяч рублей. За дополнительные 10 килограммов багажа придется заплатить от 1350 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU