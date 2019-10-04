В Брянске поймали наркоторговца

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-04T12:32:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске с поличным поймали наркоторговца. Как выяснили правоохранители, он был причастен к организации канала поставки в наш регион запрещенных веществ и их сбыту с помощью закладок. При себе у преступника нашли почти 87 граммов синтетических наркотиков. Они были подготовлены для продажи.

- Подозреваемого заключили под стражу, - говорят в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. – Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU