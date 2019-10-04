Жителей Брянска оштрафовали на полмиллиона рублей за незаконную врезку в канализацию

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-04T12:06:30+03:00

На улице Суворова около 20 домов подключены к сетям незаконно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последнее время в городе обнаружили 176 подобных случаев

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Жителей улицы Суворова в Володарском районе Брянска оштрафовали больше чем на полмиллиона рублей за незаконную врезку в централизованную канализацию. За последнее время водоканал выявил 176 подобных случаев в городе. И только каждый десятый заключил договор в ресурсоснабжающей организацией, сообщает ГТРК "Брянск".

Жители частного сектора подключаются незаконно не только к канализационным сетям, но и водопроводным. И не платят за потребленные ресурсы.

За официальную врезку в канализацию нужно заплатить около 12 тысяч рублей. Но если этого вовремя не сделать, штраф составит уже больше 500 тысяч рублей.

Горводоканал сам находится в сложном положении. Но дебиторская задолженность превышает на 200 миллионов рублей кредиторскую. Предприятие планирует вернуть деньги, в том числе, и таким способом.

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ИСТОЧНИК KP.RU