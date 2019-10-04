На путепроводе в Фокинском районе Брянска установили стационарную камеру
На путепроводе в Фокинском районе Брянска в четверг, 3 октября, установили стационарную камеру фиксации нарушений. Фотографии опубликовали пользователи в соцсетях. В комментариях пишут, что камера пока не включена – на нее не реагирует радар. А когда она заработает, будет ловить нарушителей на двух сторонах проспекта Московского.
Напомним, перед путепроводом установлен знак ограничения скорости до 40 километров в час. До установки стационарной камеры на съезде с моста в сторону Советского района стояла тренога, на которую постоянно жаловались водители.
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ИСТОЧНИК KP.RU