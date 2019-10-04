Брянских полицейских наградили за спасение девушки на мосту
Брянских полицейских из роты №1 ОБ ДПС ГИБДД Сергея Паканича и Сергея Левченкова поощрили за то, что они спасли девушку на мосту. Их представили к денежной премии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
6 сентября экипаж ДПС дежурил на улице Фосфоритной в Володарском районе. Рядом с ними остановилась машина, водитель которой сообщил о девушке, которая хотела покончить жизнь самоубийством.
Полицейские доложили о ситуации в дежурную часть, а сами выехали на место происшествия. Девушка кричала, что не хочет больше жить из-за проблем в семье. К ней подошел Сергей Паканич и уговорил не совершать непоправимых поступков.
Девушку доставили в отдел полиции, с ней поработали психологи и юристы. Сейчас она чувствует себя хорошо.
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ИСТОЧНИК KP.RU