2019-10-04T11:26:57+03:00
Общество

Брянских полицейских наградили за спасение девушки на мосту

Сергей Паканич и Сергей Левченков получили денежную премию
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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Брянских полицейских из роты №1 ОБ ДПС ГИБДД Сергея Паканича и Сергея Левченкова поощрили за то, что они спасли девушку на мосту. Их представили к денежной премии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

6 сентября экипаж ДПС дежурил на улице Фосфоритной в Володарском районе. Рядом с ними остановилась машина, водитель которой сообщил о девушке, которая хотела покончить жизнь самоубийством.

Полицейские доложили о ситуации в дежурную часть, а сами выехали на место происшествия. Девушка кричала, что не хочет больше жить из-за проблем в семье. К ней подошел Сергей Паканич и уговорил не совершать непоправимых поступков.

Девушку доставили в отдел полиции, с ней поработали психологи и юристы. Сейчас она чувствует себя хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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