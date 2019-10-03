В парке железнодорожников Брянска построят новый детский городок

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-03T18:47:10+03:00

На детском городке уже демонтировали все старые сооружения. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Прояснилась судьба снесенного детского городка в парке ДК железнодорожников Брянска – его начали реконструировать. Мы писали, что фотографии пустой площадки горожане опубликовали в соцсетях утром в четверг, 3 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, благоустроить детский городок предложили местные жители и общественники. Проект вошел в программу инициативного бюджетирования. Всего в списке этого года 14 объектов.

Новый городок будет называться «Территория детства». Он расположится на участке от входных ворот до летней эстрады и будет условно разделен на две зоны – для старших детей и малышей.

- Для старшей возрастной группы установят детский городок, несколько видов качелей, гимнастический комплекс, импровизированную полосу препятствий, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. – У малышей тоже будет детский городок, песочный дворик, качели, карусели и доска для рисования мелом. Также в городке установят лавочки и урны.

Работы начали с 30 сентября и планируют завершить к концу октября. Общая стоимость нового городка - 2,5 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU