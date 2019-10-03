В Брянске снесли детский городок у ДК железнодорожников

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-03T09:54:56+03:00

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В Брянске снесли детский городок у дворца культуры железнодорожников в Фокинском районе. Фотографии пустой площадки опубликовали в соцсетях утром в четверг, 3 октября.

Мнения горожан по поводу сноса старого городка разделились. Одни остались вполне довольны, так как площадка, по их мнению, была небезопасной. Другие пишут, что с городком связано много воспоминаний. На нем выросло несколько поколений детей. А для современных малышей площадка стала опасной.

Местные жители надеются, что на месте городка все же появится новая детская площадка. Но современные игровые комплексы не такие оригинальные, как городки для детей советских времен.

Фото: vk.com, Алексей Савичев.

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ИСТОЧНИК KP.RU