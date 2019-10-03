В Брянской области с начала года бешенством заразились 9 кошек и собак
В Брянской области с начала года бешенством заразились девять домашних кошек и собак. Заболевание подтвердили лабораторно. В прошлом году эта цифра была в четыре раза больше.
Бешенство у домашних животных регистрировали в Брянском, Клинцовском, Красногорском, Стародубском и Новозыбковском, Унечском районах. Как и раньше кошки и собаки заражались после контакта с больными дикими животными. Один случай заболевания был подтвержден в дикой фауне в Суземском районе. Заболела енотовидная собака.
Кстати, в прошлом году за тот же период зарегистрировали 40 случаев бешенства на территории 13 муниципальных районов, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
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ИСТОЧНИК KP.RU