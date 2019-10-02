Брянские танцоры завоевали "Кубок империи-2019" в Москве
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В Москве завершился традиционный международный турнир по танцевальному спорту «Кубок Империи-2019».
- Международная коллегия судей из 15 стран за яркий образ и искрометное исполнение танца единодушно присудила этот кубок брянской паре Никите Жарикову и Александре Львутиной из коллектива «Фантазия» областного методического центра «Народное творчество», сообщают в мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU