Брянские танцоры завоевали "Кубок империи-2019" в Москве

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-02T16:04:01+03:00

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В Москве завершился традиционный международный турнир по танцевальному спорту «Кубок Империи-2019».

- Международная коллегия судей из 15 стран за яркий образ и искрометное исполнение танца единодушно присудила этот кубок брянской паре Никите Жарикову и Александре Львутиной из коллектива «Фантазия» областного методического центра «Народное творчество», сообщают в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU