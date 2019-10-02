Двое жителей Брянска отвезли новую знакомую на пустырь, избили и ограбили

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-02T11:57:50+03:00

До суда подозреваемые будут находиться в СИЗО. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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23-летнего и 31-летнего жителей Брянска подозревают в том, что они ограбили молодую женщину. 26-летняя потерпевшая написала заявление в полицию. Она рассказала, что отдыхала в кафе. Там познакомилась с двумя приятными молодыми людьми. Она с удовольствием приняла их предложение подвезти ее до дома в Бежицком районе.

- Но вместо этого девушку отвезли на пустырь, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Несколько раз ударили по голове и лицу, потом потребовали отдать деньги и ценные вещи.

Потерпевшая сняла золотые серьги и два кольца. Причиненный ущерб составил 27 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали. За грабеж им грозит до семи лет колонии. До суда они будут находиться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU