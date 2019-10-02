2019-10-02T10:38:17+03:00
Происшествия

В Карачевском районе в ДТП погибла автомобилистка

Женщина не справилась с управлением
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Карачевском районе в ДТП погибла 43-летняя автомобилистка. Автоавария случилась около одиннадцати часов вечера во вторник, 1 октября, на 4-м километре дороги Карачев-Ружное, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительным данным, женщина за рулем «Лады Гранта» ехала в сторону деревни Ружное. Машина съехала сначала на правую обочину, потом на дорогу, потом на левую обочину. Легковушка перевернулась. От полученных травм водитель скончалась.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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