В Карачевском районе в ДТП погибла автомобилистка

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-02T10:38:17+03:00

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В Карачевском районе в ДТП погибла 43-летняя автомобилистка. Автоавария случилась около одиннадцати часов вечера во вторник, 1 октября, на 4-м километре дороги Карачев-Ружное, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительным данным, женщина за рулем «Лады Гранта» ехала в сторону деревни Ружное. Машина съехала сначала на правую обочину, потом на дорогу, потом на левую обочину. Легковушка перевернулась. От полученных травм водитель скончалась.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU