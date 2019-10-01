В Брянской области прогнозируют увеличение продолжительности жизни к следующей переписи

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-01T17:29:51+03:00

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В Брянской области прогнозируют увеличение доли пожилых людей в составе населения. Это связывают с увеличением продолжительности жизни. С последней переписи населения 2010 года в нашем регионе произошло больше миллиона демографических событий. На состав населения повлияли миграционные процессы, сообщают в пресс-службе областного правительства.

До следующей всероссийской переписи населения остается ровно год. Она пройдет с 1 по 25 октября. В отличие от прежних переписей, ответить на вопросы можно будет удаленно через учетную запись на Госуслугах.

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ИСТОЧНИК KP.RU