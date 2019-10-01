Виталий Минаков занял девятую строчку рейтинга лучших тяжеловесов мира
Боец обошел своих соперников – Чейка Конго и Райана Бейдера
Фото: vk.com, "Виталий Минаков - официальная группа".
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Брянский боец Виталий Минаков занял девятую строчку мирового рейтинга лучших тяжеловесов мира. Спортсмен обошел своих соперников по последним поединкам - Чейка Конго и Райана Бейдера.
Среди россиян выше Минакова в списке только Александр Волков. Он на седьмом месте.
Ближайший бой у Виталия Минакова запланирован на 26 октября с Хави Айялой.
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ИСТОЧНИК KP.RU