Клинцовский городской суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Клинцовский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении другу футболистов Кокорина и Мамаева Александру Протасовицкому. Об этом сообщают в пресс-службе суда.
Выездное заседание прошло во вторник, 1 октября, в клинцовской колонии, где отбывает наказание заключенный. Кстати, заседание дважды переносилось с 10 и 24 сентября.
- 10 ноября заканчивается срок отбытия наказания, - сказал адвокат осужденного РИА-Новости. - У меня складывается впечатление, что затягивается рассмотрение данного дела, чтобы не было целесообразности в обращении в апелляционную инстанцию.
Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их дуга Александра Протасовицкого осудили в мае за две драки в центре Москвы. Трое фигурантов уголовного дела по УДО покинули колонию в Белгородской области 17 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU