2019-10-01T15:41:13+03:00
Общество

Клинцовский городской суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

Александр Протасовицкий пока останется в брянской колонии
Марина АНТОНОВА
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Клинцовский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении другу футболистов Кокорина и Мамаева Александру Протасовицкому. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Выездное заседание прошло во вторник, 1 октября, в клинцовской колонии, где отбывает наказание заключенный. Кстати, заседание дважды переносилось с 10 и 24 сентября.

- 10 ноября заканчивается срок отбытия наказания, - сказал адвокат осужденного РИА-Новости. - У меня складывается впечатление, что затягивается рассмотрение данного дела, чтобы не было целесообразности в обращении в апелляционную инстанцию.

Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их дуга Александра Протасовицкого осудили в мае за две драки в центре Москвы. Трое фигурантов уголовного дела по УДО покинули колонию в Белгородской области 17 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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