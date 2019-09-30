В Бежицком районе Брянска ночью перекроют дорогу

СЕГОДНЯ 18:21 2019-09-30T18:21:05+03:00

Здесь будут прокладывать теплотрассу, Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Движение ограничат на перекрестке улиц Донбасской и Молодой Гвардии

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В Бежицком районе Брянска в ночь на вторник, 1 октября, перекроют дорогу. Ограничение движение будет действовать на перекрестке улиц Донбасской и Молодой Гвардии.

С полуночи до шести часов утра подрядчик будет прокладывать здесь теплотрассу, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Водителей просят при необходимости искать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU