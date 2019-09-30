В Бежицком районе Брянска ночью перекроют дорогу
Движение ограничат на перекрестке улиц Донбасской и Молодой Гвардии
Здесь будут прокладывать теплотрассу,Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Бежицком районе Брянска в ночь на вторник, 1 октября, перекроют дорогу. Ограничение движение будет действовать на перекрестке улиц Донбасской и Молодой Гвардии.
С полуночи до шести часов утра подрядчик будет прокладывать здесь теплотрассу, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Водителей просят при необходимости искать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU