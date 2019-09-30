В Брянске 5 октября мотоциклисты закроют сезон

СЕГОДНЯ 18:10 2019-09-30T18:10:59+03:00

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В Брянске в субботу, 5 октября, мотоциклисты закроют сезон 2019 года. От Набережной в 13.00 стартует автопробег. Его участники соберутся на Славянской площади за час до этого – в полдень, сообщают организаторы в соцсетях.

Вечером для мотоциклистов устроят концерт в рок-клубе в Володарском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU