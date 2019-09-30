2019-09-30T11:21:20+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Сахарова перевернулся цементовоз

Видео с места ЧП появилось в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске утром в понедельник, 30 сентября, на улице Сахарова перевернулся цементовоз. Видео с места ЧП опубликовали пользователи в соцсетях.

На записи видно, что грузовик с прицепом оказался в кювете. На улице из-за ДТП образовалась большая пробка в две стороны.

Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

О пострадавших в автоаварии не сообщают. Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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