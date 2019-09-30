В Дятькове уничтожили аллею у жилого дома

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-30T10:50:44+03:00

Жителям это не понравилось

Изменить размер текста: A A

Жители брянского города Дятьково пожаловались в соцсетях, что за домом №5 в 13-м микрорайоне срубили несколько деревьев. В доказательство авторы поста прикрепили фотографию, на которой видны голые стволы. Таким образом, уничтожили любимую горожанами аллею.

В комментариях высказали предположение, что в этом месте будут расширять дорогу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU