2019-09-30T10:50:44+03:00
Общество

В Дятькове уничтожили аллею у жилого дома

Жителям это не понравилось
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Подслушано Дятьково".Фото: vk.com, "Подслушано Дятьково".
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Жители брянского города Дятьково пожаловались в соцсетях, что за домом №5 в 13-м микрорайоне срубили несколько деревьев. В доказательство авторы поста прикрепили фотографию, на которой видны голые стволы. Таким образом, уничтожили любимую горожанами аллею.

В комментариях высказали предположение, что в этом месте будут расширять дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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