В Дятькове уничтожили аллею у жилого дома
Жителям это не понравилось
Фото: vk.com, "Подслушано Дятьково".
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Жители брянского города Дятьково пожаловались в соцсетях, что за домом №5 в 13-м микрорайоне срубили несколько деревьев. В доказательство авторы поста прикрепили фотографию, на которой видны голые стволы. Таким образом, уничтожили любимую горожанами аллею.
В комментариях высказали предположение, что в этом месте будут расширять дорогу.
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ИСТОЧНИК KP.RU