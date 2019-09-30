2019-09-30T10:23:47+03:00
Спорт

Брянские спортсменки завоевали три золотые медали на турнире по боксу

Еще четыре девушки заняли третье место
Марина АНТОНОВА
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Фото: Федерация бокса Брянской области.Фото: Федерация бокса Брянской области.
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Брянские спортсменки завоевали три золотые медали на межрегиональном турнире по боксу. Соревнования «Осенний вызов-2019» среди девочек, девушек и женщин прошли с 26 по 28 сентября в Орле.

В турнире участвовали 200 спортсменок из 30 регионов России, Узбекистана, Латвии и Донецка.

Первые места заняли Кузнецова Виктория, Едена Жиляева и Дарья Семиохина, сообщают в пресс-службе Федерации бокса Брянской области. Третью ступень пьедестала заняли Владислава Колоскова, Екатерина Калиничева, Полина Терешина и Софья Эрко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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