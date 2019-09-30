Брянские спортсменки завоевали три золотые медали на турнире по боксу

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-30T10:23:47+03:00

Еще четыре девушки заняли третье место

Изменить размер текста: A A

Брянские спортсменки завоевали три золотые медали на межрегиональном турнире по боксу. Соревнования «Осенний вызов-2019» среди девочек, девушек и женщин прошли с 26 по 28 сентября в Орле.

В турнире участвовали 200 спортсменок из 30 регионов России, Узбекистана, Латвии и Донецка.

Первые места заняли Кузнецова Виктория, Едена Жиляева и Дарья Семиохина, сообщают в пресс-службе Федерации бокса Брянской области. Третью ступень пьедестала заняли Владислава Колоскова, Екатерина Калиничева, Полина Терешина и Софья Эрко.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU