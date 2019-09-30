Жительнице Клинцов грозит до 15 лет за убийство знакомого
39-летней жительнице брянского города Клинцы грозит до 15 лет колонии за убийство знакомого. Расследование уголовного дела закончено, его материалы передали в суд.
По версии следствия, 15 мая пьяная женщина была в своей квартире. Она ударила ножом 31-летнего приятеля. И попала в грудную клетку. Рана оказалась смертельной. Мужчина умер на месте преступления.
- Обвиняемая была уже дважды судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Клинцовской городском суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU