Жительнице Клинцов грозит до 15 лет за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-30T09:37:31+03:00

Женщину уже дважды судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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39-летней жительнице брянского города Клинцы грозит до 15 лет колонии за убийство знакомого. Расследование уголовного дела закончено, его материалы передали в суд.

По версии следствия, 15 мая пьяная женщина была в своей квартире. Она ударила ножом 31-летнего приятеля. И попала в грудную клетку. Рана оказалась смертельной. Мужчина умер на месте преступления.

- Обвиняемая была уже дважды судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Клинцовской городском суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU