2019-09-27T17:16:14+03:00
Общество

В Брянске прокуратура проверит все ветхие столбы на ремонтируемых дорогах

А также то, как организовано движение во время ремонта
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске прокуратура проверит все ветхие столбы на ремонтируемых дорогах. Проверку инициировали после ЧП, которое случилось 12 сентября на улице Авиационной. На машину ВАЗ упала троллейбусная опора. Водитель чудом остался жив.

С тех пор брянцы публикуют в соцсетях фотографии столбов, которые, кажется, вот-вот упадут.

Прокуратура также проверит, как организовано движение при ремонте дорог в городе, сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, по факту падения столба на машину следователи завели уголовное дело по статье «Халатность».

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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