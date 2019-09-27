СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-27T17:16:14+03:00

А также то, как организовано движение во время ремонта

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В Брянске прокуратура проверит все ветхие столбы на ремонтируемых дорогах. Проверку инициировали после ЧП, которое случилось 12 сентября на улице Авиационной. На машину ВАЗ упала троллейбусная опора. Водитель чудом остался жив.

С тех пор брянцы публикуют в соцсетях фотографии столбов, которые, кажется, вот-вот упадут.

Прокуратура также проверит, как организовано движение при ремонте дорог в городе, сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, по факту падения столба на машину следователи завели уголовное дело по статье «Халатность».

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU