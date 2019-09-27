2019-09-27T12:19:05+03:00
Происшествия

В Новозыбкове водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку

Школьницу с травмами госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В брянском городе Новозыбков водитель «Рено Логан» сбил 11-летнюю девочку, которая внезапно вышла на дорогу. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале третьего дня в четверг, 26 сентября, на улице Мичурина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

54-летний автомобилист ехал со стороны улицы Первомайской в сторону трассы Брянск-Новозыбков. Школьница получила травму головы и сотрясение мозга. Ребенка госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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