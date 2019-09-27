Сенатором от Брянской области стала Галина Солодун

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-27T12:09:54+03:00

Она была директором регионального департамента строительства

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Сенатором от Брянской области в Совете Федерации стала Галина Солодун. Ее избрали на первом заседании в Брянской областной Думе в пятницу, 27 сентября. За нее проголосовали 54 депутата. Двое воздержались, двое выступили против. Голосование проходило в тайном режиме.

Таким образом, Галину Солодун назначили представителем Брянской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

До этого Галина Солодун занимала пост директора департамента строительства Брянской области. Родом она из Стародубского района. Работала в газовой сфере.

На посту в Совете Федерации она сменила Екатерину Лахову.

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ИСТОЧНИК KP.RU