Сенатором от Брянской области стала Галина Солодун
Сенатором от Брянской области в Совете Федерации стала Галина Солодун. Ее избрали на первом заседании в Брянской областной Думе в пятницу, 27 сентября. За нее проголосовали 54 депутата. Двое воздержались, двое выступили против. Голосование проходило в тайном режиме.
Таким образом, Галину Солодун назначили представителем Брянской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
До этого Галина Солодун занимала пост директора департамента строительства Брянской области. Родом она из Стародубского района. Работала в газовой сфере.
На посту в Совете Федерации она сменила Екатерину Лахову.
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ИСТОЧНИК KP.RU