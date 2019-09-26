2019-09-26T18:16:22+03:00
Общество

В брянском музее откроют клуб любителей истории

Заседания будут проводить раз в месяц
Марина АНТОНОВА
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В музей приглашают жителей города старше 55 лет.В музей приглашают жителей города старше 55 лет.Фото: Ольга УМАРОВА
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В брянском краеведческом музее откроют клуб любителей истории и культуры «Под музейным абажуром». Присоединиться к нему приглашают жителей города старше 55 лет.

Первое заседание клуба пройдет в пятницу, 27 сентября, в три часа дня. Встречи единомышленников будут проводить раз в месяц. На них планируют обсуждать какую-то одну тему. Участники совершат прогулку по древнему Брянску, побывают в музыкальной гостиной 18-19 веков и увидят уникальные экспонаты из музейных фондов.

На заседаниях можно будет рассказать о семейных традициях и реликвиях, узнать основы генеалогии и обрести базовые знания, которые помогут составить родословную семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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