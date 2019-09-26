В брянском музее откроют клуб любителей истории
В брянском краеведческом музее откроют клуб любителей истории и культуры «Под музейным абажуром». Присоединиться к нему приглашают жителей города старше 55 лет.
Первое заседание клуба пройдет в пятницу, 27 сентября, в три часа дня. Встречи единомышленников будут проводить раз в месяц. На них планируют обсуждать какую-то одну тему. Участники совершат прогулку по древнему Брянску, побывают в музыкальной гостиной 18-19 веков и увидят уникальные экспонаты из музейных фондов.
На заседаниях можно будет рассказать о семейных традициях и реликвиях, узнать основы генеалогии и обрести базовые знания, которые помогут составить родословную семьи.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU