2019-09-26T11:23:42+03:00
Общество

В Брянске предложили проект благоустройства парка Соловьи

В следующем году его ремонтировать не собирались
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Владислав Сидоров.Фото: vk.com, Владислав Сидоров.
Изменить размер текста:

В Брянске предложили проект благоустройства парка Соловьи. Его разработал архитектор Владислав Сидоров. Автор концепции хотел бы оживить территорию возле сцены – создать там аллею героев, несколько зон для отдыха. В планах архитектора озеленить территорию, создать удобные места для парковой торговли и охраны порядка.

В парке могли бы появиться зоны под навесом для игры в шахматы, настольный теннис и других развлечений. Можно будет в Соловьях и просто утроить пикник за столом.

Кстати, Владислав Сидоров разработал проект реконструкции ДК БМЗ. Он предлагал свое видение ремонта круглого сквера. Но его благоустраивают по другому проекту.

Парк Соловьи в следующем году ремонтировать не собирались. В Советском районе больше всего голосов горожан набрала территория на Набережной. Хотя парк 1000-летия Брянска давно уже устарел и требует обновления.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Супоневе автомобилист врезался в столб и припаркованную машину
Мглинский грабитель-рецидивист получил еще один срок
Жительница Погара отправится в колонию на шесть лет за нечаянное убийство возлюбленного
В Брянской области ищут чиновника в управление госзакупок
Брянцев снова напугали военные самолеты
В Брянске 26 сентября сложит полномочия мэр Брянска Александр Макаров
Брянцы сняли на видео потоп в поезде «Климов-Москва»
Брянец убил свою мать, после того, как угрожал расправиться с ней
В Новозыбкове огонь уничтожил продукцию на складе швейной фабрики
В Брянске хоккейную площадку отдадут скейтбордистам
В Сельцо в Семейном сквере установили скамейки-артобъекты
Стартовал ремонт стадиона имени Брянских партизан
В Брянске включили 90 процентов котельных
Дворники решили, что листья - это бумага
В Навлинском районе 1 октября закроют железнодорожный переезд
В Брянском театре кукол назначили нового директора
В Брянской области будут восстанавливать лесные родники
В Брянской области сообщили о задержании экс-депутата клинцовского горсовета
В Брянске откроется новая футбольная школа
В Брянске пройдет первенство ЦФО по дзюдо
В Брянске запустили 90% котельных
В Брянске на освещение улиц потратят около 100 миллионов рублей
В Брянске суд лишил лицензии перевозчика на маршрутах №76 и 99