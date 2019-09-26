СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-26T11:23:42+03:00

В следующем году его ремонтировать не собирались

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В Брянске предложили проект благоустройства парка Соловьи. Его разработал архитектор Владислав Сидоров. Автор концепции хотел бы оживить территорию возле сцены – создать там аллею героев, несколько зон для отдыха. В планах архитектора озеленить территорию, создать удобные места для парковой торговли и охраны порядка.

В парке могли бы появиться зоны под навесом для игры в шахматы, настольный теннис и других развлечений. Можно будет в Соловьях и просто утроить пикник за столом.

Кстати, Владислав Сидоров разработал проект реконструкции ДК БМЗ. Он предлагал свое видение ремонта круглого сквера. Но его благоустраивают по другому проекту.

Парк Соловьи в следующем году ремонтировать не собирались. В Советском районе больше всего голосов горожан набрала территория на Набережной. Хотя парк 1000-летия Брянска давно уже устарел и требует обновления.

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ИСТОЧНИК KP.RU