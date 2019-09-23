В Унечском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-23T12:20:23+03:00

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В Унечском районе водитель иномарки насмерть сбил 65-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины восьмого вечера в воскресенье, 22 сентября, на 130-м километре автодороги Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

60-летний водитель «Ниссан Джук» ехал со стороны Брянска. Он сбил пешехода. Пенсионер от полученных травм погиб на месте ДТП.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU