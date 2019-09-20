В Брянской числятся без вести пропавшими 203 человека

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-20T14:18:48+03:00

В этом году нашли всех несовершеннолетних, объявленных в розыск. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянской области без вести пропавшими числятся 203 человека. Причем, 181 из них пропали несколько лет назад. Выяснилось, что полицейские не слишком активно ищут пропавших, особенно, если прошло много времени с даты исчезновения.

Часто пропавших ищут только на первом этапе. Полицейские не проверяют, сколько денег имел пропавший, была ли у него недвижимость или другое ценное имущество, из-за которых он мог стать жертвой преступления.

- За недостатки в работе 14 должностных лиц органов полиции привлечены к дисциплинарной ответственности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В регионе неопознанными остаются 49 трупов.

В этом году пропавших без вести стало меньше по сравнению с прошлыми годами. В Брянской области нашли всех несовершеннолетних, объявленных в розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU