Брянск встретил Сергея Жукова из «Руки вверх» соленьями и грибами

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-20T13:03:35+03:00

Фотографию с первой брянской поклонницей певец опубликовал в инстаграм

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Брянск встретил солиста группы «Руки вверх» соленьями и грибами. Фотографию с продавщицей домашних заготовок Сергей Жуков опубликовал в инстаграм и подписал: «Ну, здравствуй, Брянск!».

Певец едет в наш город после концерта в Курске. Он споет для брянских зрителей в пятницу, 20 сентября.

Сергей Жуков обещает встретиться с несколькими поклонниками за кулисами.

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ИСТОЧНИК KP.RU