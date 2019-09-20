Брянск встретил Сергея Жукова из «Руки вверх» соленьями и грибами
Фотографию с первой брянской поклонницей певец опубликовал в инстаграм
Фото: Instsgram, официальная страница Сергея Жукова.
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Брянск встретил солиста группы «Руки вверх» соленьями и грибами. Фотографию с продавщицей домашних заготовок Сергей Жуков опубликовал в инстаграм и подписал: «Ну, здравствуй, Брянск!».
Певец едет в наш город после концерта в Курске. Он споет для брянских зрителей в пятницу, 20 сентября.
Сергей Жуков обещает встретиться с несколькими поклонниками за кулисами.
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ИСТОЧНИК KP.RU