В Брянске иномарка вылетела на остановку у микрорайона «Речной»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-19T16:05:07+03:00

Информации о пострадавших не поступало

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В Брянске иномарка вылетела на остановку общественного транспорта у микрорайона «Речной». Фотографии с места ДТП опубликовали в соцсетях.

Автоавария случилась в четверг, 19 сентября, на улице Комарова. Информации о пострадавших не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU