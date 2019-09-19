2019-09-19T16:05:07+03:00
Происшествия

В Брянске иномарка вылетела на остановку у микрорайона «Речной»

Информации о пострадавших не поступало
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске иномарка вылетела на остановку общественного транспорта у микрорайона «Речной». Фотографии с места ДТП опубликовали в соцсетях.

Автоавария случилась в четверг, 19 сентября, на улице Комарова. Информации о пострадавших не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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