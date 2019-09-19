Жителю Суражского района грозит семь лет колонии за грабеж

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-19T15:25:19+03:00

Мужчина выхватил сумку с деньгами у прохожего и убежал

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38-летнему жителю деревни Каменск Суражского района грозит до семи лет колонии за грабеж. Мужчина выпивал с 52-летним приятелем. Знакомый похвастался, что недавно продал недвижимость. Часть денег от удачной сделки, 25 тысяч рублей, до сих пор находились при нем.

Не прошло и получаса, как злоумышленник припомнил приятелю давние обиды и потребовал отдать ему деньги. Тот стал возражать. Тогда брянец ударил своего оппонента. У упавшего мужчины отобрал сумку и убежал.

- Через сутки полицейские задержали местного жителя, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он признался, что часть похищенных денег он потратил на спиртное, другую часть раздал в счет старых долгов. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU