В ДТП в поселке Локоть ранена велосипедистка
Женщину сбила иномарка
Фото: vk.com, "Локоть-Инфо".
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В дорожно-транспортном происшествии в брянском поселке Локоть ранена велосипедистка. Автоавария случилась около восьми часов утра в четверг, 19 сентября, на улице Партизанская недалеко от школы. О происшествии написали пользователи в соцсетях.
Очевидцы пишут, что велосипедистку сбил автомобиль, выехавший на встречную полосу. Женщину с травмами отвезли в больницу.
Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU