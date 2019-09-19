В ДТП в поселке Локоть ранена велосипедистка

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-19T15:11:33+03:00

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В дорожно-транспортном происшествии в брянском поселке Локоть ранена велосипедистка. Автоавария случилась около восьми часов утра в четверг, 19 сентября, на улице Партизанская недалеко от школы. О происшествии написали пользователи в соцсетях.

Очевидцы пишут, что велосипедистку сбил автомобиль, выехавший на встречную полосу. Женщину с травмами отвезли в больницу.

Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU