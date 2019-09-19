Под Брянском в сентябре зацвела сирень

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-19T08:42:32+03:00

Фотографии из парка музея-заповедника Федора Тютчева опубликовали в соцсетях

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В брянском Овстуге в сентябре зацвела сирень. Доказательства природной аномалии опубликовали пользователи в соцсетях. И подписали, что кустарник в парке музея-заповедника Федора Тютчева зацвел второй раз за год.

А пока в Брянскую область пришла холодная осень. В ближайшие дни синоптики прогнозируют, что температура днем не поднимется выше 10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU