2019-09-18T15:45:47+03:00
Общество

Ушел из жизни бывший заместитель брянского губернатора Владимир Фролов

Ему было 78 лет
Марина АНТОНОВА
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С 2005 по 2007 годы Владимир Фролов работал заместителем Николая Денина.С 2005 по 2007 годы Владимир Фролов работал заместителем Николая Денина.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ушел из жизни бывший заместитель губернатора Брянской области Владимир Фролов. Он скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Простились с Владимиром Фроловым во вторник, 17 сентября, сообщает «Брянская улица».

С 2005 по 2007 годы Владимир Фролов работал заместителем Николая Денина. Он руководил аппаратом областной администрации. В 2007 году ушел на пенсию.

«Комсомольская правда» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Владимира Иосифовича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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