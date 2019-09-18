Ушел из жизни бывший заместитель брянского губернатора Владимир Фролов

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-18T15:45:47+03:00

С 2005 по 2007 годы Владимир Фролов работал заместителем Николая Денина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ему было 78 лет

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Ушел из жизни бывший заместитель губернатора Брянской области Владимир Фролов. Он скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Простились с Владимиром Фроловым во вторник, 17 сентября, сообщает «Брянская улица».

С 2005 по 2007 годы Владимир Фролов работал заместителем Николая Денина. Он руководил аппаратом областной администрации. В 2007 году ушел на пенсию.

«Комсомольская правда» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Владимира Иосифовича.

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ИСТОЧНИК KP.RU