2019-09-18T13:51:25+03:00
Общество

Дятьковский молочный завод оштрафовали за кишечную палочку в кефире

Образцы продукции отобрали в Брянской областной детской больнице
Марина АНТОНОВА
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Решение суда пока не вступило в законную силу.Решение суда пока не вступило в законную силу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дятьковский молочный завод оштрафовали на 700 тысяч рублей за некачественную продукцию, которую поставляли в Брянскую областную детскую больницу. Административное дело рассматривали в Арбитражном суде Брянской области. Решение суда не вступило в законную силу.

Образец кефира жирностью 3,2 процента отобрали специалисты регионального Россельхознадзора на пищеблоке больницы. Пробу отправили для исследования в лабораторию. В образце обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

- Это не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза, - говорят в пресс-службе Арбитражного суда. – К тому же, предприятие повторно попадается на нарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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