СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-18T10:14:02+03:00

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В Брянске нашли потерявшегося в толпе на Кургане Бессмертия четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила мать ребенка в соцсетях.

Малыш потерялся вечером во вторник, 17 сентября, во время празднования Дня города. Об этом сообщили артисты на главной сцене. Чуть позже мама написала пост с фотографией ребенка в соцсетях. Меньше, чем через час, мальчишку нашли. Мать поблагодарила двух молодых людей, которые его обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU