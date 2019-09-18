2019-09-18T10:14:02+03:00
Общество

В Брянске нашли потерявшегося в толпе на Кургане Бессмертия четырехлетнего мальчика

К счастью, ребенка быстро нашли
Марина АНТОНОВА
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В Брянске нашли потерявшегося в толпе на Кургане Бессмертия четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила мать ребенка в соцсетях.

Малыш потерялся вечером во вторник, 17 сентября, во время празднования Дня города. Об этом сообщили артисты на главной сцене. Чуть позже мама написала пост с фотографией ребенка в соцсетях. Меньше, чем через час, мальчишку нашли. Мать поблагодарила двух молодых людей, которые его обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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